Britax Römer Baby-Safe 3 i-Size + Flex Base iSense

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40cm tot 83cm, ongeveer anderhalf jaar. Je klikt het zitje vast in het Isofix onderstel. Het is mogelijk om het zitje te draaien in het onderstel om zo gemakkelijk je kind in en uit de auto te halen wanneer je het zitje in de auto laat staan. Wanneer je gaat rijden draai je het zitje weer terug naar de rijpositie. Het zitje is ook te gebruiken zonder onderstel, je zet het stoeltje dan vast met de driepuntsgordel in de auto.