Britax Römer Kid II

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Licht, veilig en makkelijk te gebruiken zitje voor kinderen van ongeveer 4 jaar of ouder (van 15 tot 36 kg). Voorwaarts gericht zitje, vastzetten met een 3-puntsgordel. Staat in sommige gevallen stabieler wanneer de hoofdsteun van de autostoel is weggehaald.