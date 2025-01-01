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Britax RömerSwingfix M Plus

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  61-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Peuterstoeltje te gebruiken vanaf 61cm tot 105cm, ongeveer 4 jaar. Je kind zit in dit zitje achteruitkijkend en dit stoeltje is niet vooruitkijkend te gebruiken. Het stoeltje is wel zijwaarts te draaien zodat je je kind gemakkelijker in het stoeltje kan zetten, je draait het stoeltje daarna terug naar de rijpositie. De "Britax Römer Swingfix M Plus" heeft grotendeels dezelfde constructie als de "Britax Römer Dualfix M Plus" die in het voorjaar van 2023 is getest. Echter, de "Britax Römer Swingfix M Plus" kan alleen tegen de rijrichting worden geplaatst. Je kan je kind er niet vooruitkijkend in vervoeren.

Samenvatting

Soort
Peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
61-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in