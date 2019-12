Casualplay Multipolaris Fix

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Slecht scorend zitje voor kinderen van ongeveer 1 tot 12 jaar oud (9 tot 36 kg). Uit de test bleek dat het stoeltje onveilig is bij een frontale botsing; de testpop schoot uit het stoeltje. Het voorwaarts gerichte zitje is wel makkelijk in gebruik. Niet alle kinderen vinden de vangtafel comfortabel.