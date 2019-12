Chicco Gro-Up 123

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zitje dat een langere periode te gebruiken is (van 9 tot 36 kg), met lichte tekortkomingen op het gebied van veiligheid. In sommige auto’s kan de 3-puntsgordel niet automatisch terug worden getrokken wanneer het kind naar voren buigt. Staat in sommige gevallen stabieler wanneer de hoofdsteun van de autostoel is weggehaald.