Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matig scorend zitje dat een lange periode gebruikt kan worden, vanaf ongeveer de geboorte tot ongeveer 7 jaar oud (0 tot 25kg). Het zitje biedt o.a. gemiddelde bescherming in frontale en zijdelingse botsing. Je kunt het zitje niet buiten de auto gebruiken, bijvoorbeeld om een baby mee te tillen. Met harnasje is het zitje tot 13kg achterwaarts gericht te gebruiken met de 3-puntsgordel. Van 9 tot 18kg is het zitje met harnasje voorwaarts te gebruiken met de 3-puntsgordel of met Isofix en top tether (spanband). Van 15 tot 25kg is het zitje met harnasje voorwaarts te gebruiken met de 3-puntsgordel en top tether, zonder harnasje kan het alleen met de 3-puntsgordel.