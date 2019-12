Cybex Aton Q i-Size

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een zeer veilig zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 75 cm (vanaf de geboorte tot ongeveer 1 jaar oud). Het zitje is achterwaarts gericht . De hoogte van het harnasje kan makkelijk aangepast worden met de groei van het kind. Het opvolgzitje moet het kind nog tot achteruitkijkend kunnen vervoeren tot het minimaal 15 maanden is.