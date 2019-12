Cybex Pallas M

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zitje met vangtafel, die een lange periode gebruikt kan worden (van 9 tot 36 kg). Niet alle kinderen vinden de vangtafel comfortabel, daarom is het verstandig om dit eerst uit te proberen voordat u het zitje koopt. Staat in sommige gevallen stabieler wanneer de hoofdsteun van de autostoel is weggehaald.