GB Everna Fix

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goed presterend stoeltje voor peuters (gezekerd in harnasje) en grotere kinderen (met de autogordel). Wordt vastgezet met Isofix en spanband ('top-tether'). Stoeltje is slim ontworpen met mooie oplossingen om het harnasje op te bergen, hoodsteunverstelling en een waarschuwingssignaal als de spanband niet vastgemaakt is.