Hema Junior

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een licht en goed scorend zitje dat gemakkelijk is in gebruik. Voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar (15 tot 36 kg). Grote kinderen hebben wat minder ruimte in de lengte. De stabiliteit kan soms verbeterd worden door de hoofdsteun van de auto te verwijderen of omgekeerd te plaatsen.