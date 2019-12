Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gemiddeld scorend zitje dat geschikt is voor kinderen van ongeveer 1 tot 12 jaar oud (9 tot 36 kg). Tot 25 kg kunnen de gordeltjes van het zitje gebruikt worden, dat is bijzonder lang vergeleken met andere zitjes (dit kan een uitkomst bieden bij zware kinderen). Wordt vastgezet met Isofix en top tether (spanband), controleer of je auto geschikt is op de website van Joie.