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JoieEvery Stage FX

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Baby/peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  0-36 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Matig scorend stoeltje dat geschikt is voor baby's, peuters en kinderen tot ongeveer 12 jaar oud (tot 36 kg). Het harnasje is eenvoudig aan te passen op de groei van het kind. Kan tot 18 kg achteruitkijkend gebruikt worden, vastgezet met de 3-puntsgordel. Vanaf 9 kg kan het ipv de gordel worden bevestigd met Isofix en Top Tether (spandband). Vanaf 15 kg kan het zonder harnasje gebruikt worden als de 3-puntsgordel gebruikt wordt. De score is gebaseerd op installatie met Isofix; als het stoeltje met de 3-puntgordel wordt vastgezet scoort het nog lager op veiligheid.

Samenvatting

Soort
Baby/peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
0-36 kg
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee