Joie i-Venture

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Opvolgzitje voor kinderen van tot 105cm (ca. 4 jaar) dat op hetzelfde Isofix onderstel als de i-Snug bevestigd wordt. Kan niet met de autogordel worden vastgezet. Is in principe achteruitkijkend en biedt dan prima bescherming in de frontale botsing. Kan vanaf 76cm ook vooruitkijkend gebruikt worden.