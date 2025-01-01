Joie Verso

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JoieVerso

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Baby/peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  0-36 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Autogordel

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Redelijk scorend zitje dat een hele lange periode gebruikt kan worden, vanaf de geboorte tot ongeveer 12 jaar oud. Het zitje scoort minder goed op veiligheid en gebruiksgemak Je kunt het stoeltje niet buiten de auto gebruiken, bijvoorbeeld om je baby in te dragen. De hoogte van het harnasje kan makkelijk aangepast worden met de groei van het kind. Lijkt op de eerder geteste Joie Every Stage. Het verschil is dat het vooruitkijkend kan worden gebruikt vanaf een jaar of 4, waar dat bij de Every Stage ca 1,5 jaar is.

Samenvatting

Soort
Baby/peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
0-36 kg
Wijze van vastzetten zitje
Autogordel
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee