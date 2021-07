Joolz Pebble Pro by Maxi-Cosi

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Stoeltje gemaakt in samenwerking met Joolz en Maxi-Cosi. Achteruitkijkend babystoeltje dat met de 3-puntsgordel wordt vastgezet en goede bescherming biedt. Geschikt voor kindjes van 45 tot 75cm. Past op bepaalde onderstellen van Maxi-Cosi, zoals de Maxi-Cosi 3wayFix of de Maxi-Cosi FamilyFix One.