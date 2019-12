Kiwy SLF123 Q-fix

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gemiddeld scorend zitje voor kinderen van ongeveer 4 jaar of ouder. Met Isofix bevestigingspunten. Dit verhoogt de zijdelingse stabiliteit en en voorkomt dat het zitje kantelt in bochten. Staat in sommige gevallen stabieler wanneer de hoofdsteun van de autostoel is weggehaald.