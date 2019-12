Klippan Kiss 2 Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit zitje vervoert kinderen vanaf de geboorte tot ongeveer 4 jaar oud (tot 18 kg) achterwaarts, wat de veiligheid ten goede komt. Kleine baby’s kunnen buiten de auto worden gedragen in een uitneembaar zitje. Het uitneembare zitje kan ook zonder het onderstel worden gebruikt (tot 10 kg) en wordt met de autogordel vastgezet. Controleer of je auto geschikt is op de website van Klippan. Vastzetten met Isofix of autogordel.