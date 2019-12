Maxi-Cosi 2wayPearl & 2wayFix

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Veilig, eenvoudig te gebruiken zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 67 tot 105 cm (ongeveer 6 maanden tot 4 jaar). Het past op iedere zitplaats in de auto met het i-size label en in auto's die in de gebruiksaanwijzing genoemd worden. Kan niet worden vastgezet met autogordel. Van 67 tot 105 cm achterwaarts gericht plaatsen. Of vanaf 15 maanden en vanaf 84 tot 105 cm voorwaarts gericht plaatsen.