Maxi-Cosi Mica

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Baby/peuterstoeltjes, te gebruiken vanaf 40 tot 105cm tegen de rijrichting in gebruikt kan worden. Vanaf 76cm tot 105cm is het zitje ook voorwaarts te gebruiken. Het zitje staat vast met de isofix bevestinging in de auto. Het zitje is niet los te halen van het onderstel. Het is wel mogelijk het zitje te draaien wanneer je het kind in het zitje wilt zetten.