Maxi-Cosi Rodifix Airprotect

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Licht, veilig, voorwaarts gericht zitje voor kinderen van ongeveer 4 jaar of ouder (van 15 tot 36 kg). Vastzetten met een 3-puntsgordel en het heeft ook Isofix bevestigingspunten. Het stoeltje is net iets veiliger als er gebruik wordt gemaakt van Isofix, al scheelt het weinig. Staat in sommige gevallen stabieler wanneer de hoofdsteun van de autostoel is weggehaald.