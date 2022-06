Migo Sirius + Isofixbasis

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gemiddeld scorend zitje dat relatief makkelijk in gebruik is. Het voorwaarst gerichtje zitje is geschikt voor kinderen van ongeveer 4 jaar of ouder (van 15 tot 36 kg). Het onderstel maakt het zitje veiliger, maar daardoor is het zitje iets lastiger te plaatsen en de benen van het kind raken het metalen frame. Het biedt grotere kinderen niet veel ruimte. Staat in sommige gevallen stabieler wanneer de hoofdsteun van de autostoel is weggehaald. Kind zit in 3-puntsgordel.