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NachfolgerHy5.1 TT

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Baby/peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  0-18 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Autogordel

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Verbeterde versie van de in oktober 2018 getest Hy5. Met oog op bijvoorbeeld deelautogebruikers: opblaasbaar, achteruitkijkend stoeltje voor kinderen tot ca 4 jaar (18kg). Wordt vastgezet met de autogordel en een extra spanband ('Top-Tether'). Robuust ontwerp, maar toch licht en compact op te bergen of mee te nemen. Wordt opgeblazen met meegeleverde pomp. LED's geven aan of het stoeltje voldoende is opgepompt - of niet. Een meegeleverde lijst toont in welke auto's het stoeltje gebruikt mag worden. Scoort gemiddeld ondanks goede waarden in de botsproeven: het is stoeltje is niet goed stevig in de auto te verankeren.

Samenvatting

Soort
Baby/peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
0-18 kg
Wijze van vastzetten zitje
Autogordel
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in