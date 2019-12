Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Verbeterde versie van de in oktober 2018 getest Hy5. Met oog op bijvoorbeeld deelautogebruikers: opblaasbaar, achteruitkijkend stoeltje voor kinderen tot ca 4 jaar (18kg). Wordt vastgezet met de autogordel en een extra spanband ('Top-Tether'). Robuust ontwerp, maar toch licht en compact op te bergen of mee te nemen. Wordt opgeblazen met meegeleverde pomp. LED's geven aan of het stoeltje voldoende is opgepompt - of niet. Een meegeleverde lijst toont in welke auto's het stoeltje gebruikt mag worden. Scoort gemiddeld ondanks goede waarden in de botsproeven: het is stoeltje is niet goed stevig in de auto te verankeren.