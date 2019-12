Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Met oog op bijvoorbeeld deelautogebruikers: opblaasbaar, achteruitkijkend stoeltje voor kinderen tot ca 4 jaar (18kg). Wordt vastgezet met de autogordel en een extra spanband ('Top-Tether'). Robuust ontwerp, maar toch licht en compact op te bergen of mee te nemen. Wordt opgeblazen met meegeleverde pomp, maar dat vraagt wel enige tijd. LED's geven aan of het stoeltje voldoende is opgepompt - of niet. Een meegeleverde lijst toont in welke auto's het stoeltje gebruikt mag worden. Bescherming bij frontale botsing is slechts gemiddeld omdat de spanband dan op het hoofd van de dummy drukt. De score is afgewaardeerd tot een dikke onvoldoende omdat de bekleding flink is verontreinigd met naftaleen.