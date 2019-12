Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goed autostoeltje dat geschikt is voor kinderen van ongeveer 4 jaar en ouder (15 tot 36 kg). Het voorwaarts gericht zitje wordt vastgezet met een 3-puntsgordel en heeft ook Isofix-bevestigingspunten. Dit verhoogt de zijdelingse stabiliteit en voorkomt dat het zitje kantelt in bochten. De stabiliteit kan soms verbeterd worden door de hoofdsteun van de auto te verwijderen of omgekeerd te plaatsen.