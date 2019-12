Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een slecht scorend zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 105 cm (vanaf de geboorte tot ongeveer 4 jaar oud). Kan zowel voor- als achterwaarts gebruikt worden. Het zitje kan geplaatst worden op i-size autostoelen en in voertuigen die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Het stoeltje kan niet worden geïnstalleerd met een 3-puntsgordel. Het zitje bezweek in de frontale-botsproef toen het achteruitkijkend gebruikt werd. Opgevolgd door Rebl Plus.