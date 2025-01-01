Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuter/kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 76 cm (ongeveer anderhalf jaar) tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Kinderen tot 105 cm zet je vast in het harnasje. Je zet het stoeltje dan vast met de Isofix-verbindingspunten en de Top-Tether. Wanneer je kind ouder is gebruik je de autogordel. Het stoeltje heeft geen ligpositie. Daardoor zitten kleinere kinderen iets te rechtop in het stoeltje. De hoogte van de gordels en hoofdsteun kan eenvoudig worden aangepast, zodat het zitje meegroeit met het kind. Voor extra stabiliteit kan de hoofdsteun van het voertuig worden verwijderd of achterstevoren worden geplaatst.