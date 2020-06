Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gemiddeld scorend stoeltje voor kinderen van 9-36kg (ca 1 tot 12 jaar), bevestiging in de auto tot 18 kg met Isofix en spanband (kind gezekerd in harnasje), vanaf 15kg zonder harnasje (kind gezekerd in autogordel), eventueel ook met Isofix bevestiging. Harnasje is omslachtig en foutgevoelig in de omgang.