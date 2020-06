Osann Flux Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matig scorend stoeltje voor kinderen van 9-36kg (ca 1 tot 12 jaar), dat met de autogordel bevestigd wordt. Gordelloop gecompliceerd tot 18kg, als het kind in het harnasje zit. Het harnasje zelf is omslachtig en foutgevoelig in de omgang.