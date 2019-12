Osann I-Max SP Isofix Ferrari

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gemiddeld scorend voorwaarts gericht zitje dat een lange periode gebruikt kan worden, vanaf ongeveer 1 tot 12 jaar oud (9 tot 36 kg). Wordt vastgezet in de auto met Isofix en spanband ('TopTether'). Bevestiging met autogordel is niet mogelijk. De stabiliteit kan soms verbeterd worden door de hoofdsteun van de auto te verwijderen of omgekeerd te plaatsen. Gelijk aan de Nania I-Max SP Isofix, maar voorzien van Ferrari stoelhoes.