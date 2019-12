Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matig scorend vooruitkijkend zitje dat een lange tijd gebruikt kan worden; het is geschikt voor kinderen van 1 tot ongeveer 12 jaar oud (9 tot 36 kg). De bescherming bij een botsing is slechts gemiddeld en de riem blijft los zitten als het kind naar voren buigt. Het harnasje kan eenvoudig worden aangepast op de groei van het kind. Stoeltje kan tot 18 kg met Isofix en Top Tether (spanband) worden vastgezet, vanaf 15 kg kan het met de 3-puntsgordel en Isofix. De stabiliteit kan soms verbeterd worden door de hoofdsteun van de auto te verwijderen of omgekeerd te plaatsen.