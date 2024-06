Peg PeregoViaggio Twist + Base Twist

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuterstoeltje waarbij we problemen met de veiligheid ontdekten in onze botsproef, waardoor we het stoeltje afraden. Ook vonden we schadelijke stoffen in het stoeltje. Het stoeltje is te gebruiken vanaf 61cm tot 105cm, ongeveer 4 jaar. Het zitje kan met elke geschikte lengte achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 76 cm én wanneer het kind meer dan 15 maanden oud is is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken.