Recaro Optiafix

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een goed scorend, maar erg zwaar isofix zitje voor kinderen van 1 tot ongeveer 4 jaar oud (9 tot 18kg). Het past in auto's die in de gebruiksaanwijzing genoemd worden. Kan niet gebruikt worden in auto's zonder isofix-bevestigingspunten. Het zitje heeft een 5-puntsgordel.