Simple Parenting Doona

Dit is de nieuwe Doona, een verbetering t.o.v. het vorige model is de vermindering van de concentratie van ongewenste stoffen. Dankzij de wielen die je kunt uitklappen, transformeert het zitje in een soort kinderwagen die je voor kleine stukjes lopen kunt gebruiken. Het is een goed maar zwaar achterwaarts gericht zitje dat te gebruiken is voor pasgeboren baby’s en kinderen tot een leeftijd van 1,5 jaar oud (tot 13 kg). Vastzetten met een 3-puntsgordel.