Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Baby/peuterstoeltje dat zowel vooruitkijkend als achteruitkijkend te gebruiken is. Geschikt voor kinderen van 40 cm tot 105 cm. Het zitje kan met elke geschikte lengte achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 76 cm is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken. We troffen in de Swandoo Marie 2 enige sporen van naftaleen aan, een stof waarvan wordt aangenomen dat het kankerverwekkend is voor de mens. Vanwege deze ongewenste stoffen krijgt het stoeltje een afwaardering in het eindoordeel. Bezitters van het stoeltje kunnen hun vervuilde stoelhoes omruilen voor een schone.