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SwandooMarie 2

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Baby/peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Baby/peuterstoeltje dat zowel vooruitkijkend als achteruitkijkend te gebruiken is. Geschikt voor kinderen van 40 cm tot 105 cm. Het zitje kan met elke geschikte lengte achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 76 cm is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken. We troffen in de Swandoo Marie 2 enige sporen van naftaleen aan, een stof waarvan wordt aangenomen dat het kankerverwekkend is voor de mens. Vanwege deze ongewenste stoffen krijgt het stoeltje een afwaardering in het eindoordeel. Bezitters van het stoeltje kunnen hun vervuilde stoelhoes omruilen voor een schone.

Samenvatting

Soort
Baby/peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee