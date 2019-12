Autoverzekeraars niet ruimhartig met nieuwwaarde

Nieuws|Nieuwe auto gestolen of total loss? Reken niet te hard op je verzekering. Veel autoverzekeringen keren alleen het eerste jaar de nieuwwaarde uit. Daarna wordt de vergoeding via een afschrijvingssysteem steeds lager.

Slechts 9 autoverzekeraars hebben verzekeringen die 3 jaar lang de nieuwwaarde uitkeren:

Allianz;

AllSecur;

ANWB;

Centraal Beheer;

De Kilometerverzekering;

FBTO;

Onna-onna;

Reaal;

Unigarant.

In januari vergeleek de Consumentenbond de nieuwwaarderegelingen van autoverzekeringen. In april werden Centraal Beheer en FBTO aan deze vergelijking toegevoegd. De Traditionele Autoverzekering van Centraal Beheer en de Autoverzekering van FBTO komen terecht in het exclusieve rijtje van verzekeringen die 3 jaar lang nieuwwaarde uitkeren.

De BeterBewust Autoverzekering van Centraal Beheer scoort beduidend lager. De eerste 12 maanden wordt hier eveneens de nieuwwaarde uitgekeerd. De hierna gehanteerde afschrijvingsmethode is bij mede afhankelijk van het aantal kilometers dat je rijdt. Hoe meer je rijdt, hoe ongunstiger de nieuwwaarderegeling uitpakt.

Om dit inzichtelijk te maken, hebben we een rapportcijfer berekend bij 10.000 kilometer per jaar en bij 25.000 kilometer per jaar. Dat bedraagt respectievelijk een 7,3 en een 6,7. De nieuwwaarderegeling van de Traditionele Autoverzekering van Centraal Beheer scoort een 10. Daar staat tegenover dat de premie voor de BeterBewust verzekering beduidend lager is. Een ander verschil is dat er bij reparatie gebruik wordt gemaakt van gebruikte onderdelen, zodat het milieu wordt ontzien. De traditionele verzekering gebruikt nieuwe onderdelen.