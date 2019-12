Home

Auto, Fiets & Reizen

Autoverzekering

Koopadvies Britse autoverzekeraar beschuldigd van discriminatie Nieuws|Het blad van de Britse consumentenorganisatie Which? beschuldigt autoverzekeraar Admiral van discriminatie. Mensen die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn geboren betalen bij Admiral 18% meer premie. Marlies Feytens , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:18 maart 2010

Admiral zelf zegt geen onderscheid te maken naar ras, kleur of religie. 'Maar we baseren onze tarieven wel mede op de leeftijd waarop iemand voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk komt', aldus Admiral.