Koopadvies Britse verzekering tegen verkeerd tanken Nieuws|Britse automobilisten kunnen voortaan een verzekering afsluiten die de kosten dekt van een verkeerde tankbeurt. Wie zijn tank per ongeluk volgooit met diesel in plaats van met benzine of andersom heeft al gauw 200 pond schade (ongeveer €235). Dit overkomt jaarlijks zo'n 150.000 Britten, schrijft Assurantie Magazine. Marlies Feytens , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:6 mei 2010

Of zo'n verzekering in Nederland ooit voet aan de grond kan krijgen is te betwijfelen. Bij veel pechhulpdiensten is hulp bij een foute tankbeurt inbegrepen. De Wegenwacht van de ANWB voerde in 2009 818.000 liter verkeerd getankte brandstof af. Bij een gemiddelde van 45 liter per tank zijn dat ruim 18.000 vergissingen aan de pomp.