Faillissement dreigt voor Ineas

Nieuws|Autoverzekeraar Ineas dreigt failliet te gaan. Op verzoek van toezichthouder de Nederlandse Bank heeft de rechtbank in Amsterdam de noodregeling van toepassing verklaard. Dat is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het onder curatele stellen van een bank. De noodregeling regelt dat het geld dat Ineas nog heeft, wordt veiliggesteld voor de verzekerden.

Ineas heeft ruim 9000 polissen lopen in Nederland. In andere Europese landen, zoals Spanje, Frankrijk en Duitsland is de verzekeraar veel groter. Een combinatie van nieuwe boekhoudkundige regels, de kredietcrisis en de strenge winter deden Ineas de das om. Met name in Spanje ontstond veel schade in het verkeer door het barre winterweer. twee bewindvoerders bepalen nu de toekomst van de verzekeraar. Oprichter en eigenaar Niek Ligtelijn hoopt op een overname.

Bestaande polissen blijven voorlopig geldig. DNB had aan de rechtbank toestemming gevraagd om te snoeien in de rechten van verzekerden, maar de rechtbank vindt het daar nog te vroeg voor. Eventueel kunnen de bewindvoerders later deze maatregel aanvragen. De Consumentenbond heeft ze verzocht zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen voor de polishouders. Autoverzekeraar Ineas kwam de afgelopen jaren vaak als een van de goedkoopste aanbieders uit vergelijkingen van de Consumentenbond.