Kruidvat nu ook in vergelijker autoverzekeringen

Nieuws|Wie autoverzekeringen wil vergelijken op de site van de Consumentenbond, treft nu ook de verzekeringen van Kruidvat aan. De website van de Consumentenbond is voorlopig de enige vergelijkingssite in Nederland waar de autoverzekering van Kruidvat in opgenomen is.