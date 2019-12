Minder claims, maar hogere schadelast voor waarborgfonds

Nieuws|Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft in 2009 minder claims ontvangen, maar een hoger bedrag aan schadevergoedingen uitgekeerd dan in het jaar daarvoor. De relatieve daling van het aantal claims ontstond doordat een claimant in 2008 wegens een reorganisatie fors meer claims indiende dan normaal. Dit meldt het Waarborgfonds in zijn jaarverslag.