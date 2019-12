Pas op voor onverzekerd rijden

Nieuws|Mensen die een autoverzekering hadden bij Ineas, moesten per 1 september 2010 een andere verzekering afsluiten. Wie dat nog niet heeft gedaan, rijdt nu onverzekerd rond. Dat meldt de Autotiteit Financiele Markten.

Onverzekerd rijden is strafbaar. Er staat een boete op van €380. Bovendien lopen onverzekerden het risico geweigerd te worden door verzekeraars.

Op 24 juni 2010 bleek dat Ineas niet genoeg geld meer in kas had. De verzekeraar moest haar activiteiten staken. Eind augustus maakten de bewindvoerders van het bedrijf bekend dat alle polissen beëindigd zouden worden. Voor die tijd kregen Ineas-klanten de gelegenheid over te stappen op Zelf.nl met behoud van de Ineas-voorwaarden.