Ruim 250.000 onverzekerden

In oktober start de RDW een actie om dit aantal terug te dringen. Onverzekerden krijgen dan een brief met het verzoek alsnog een verzekering af te sluiten of hun gegevens te laten corrigeren.

Onverzekerd rijden is strafbaar. Er staat een boete op van €380. Wie wordt aangereden door iemand zonder verzekering loopt het risico geen vergoeding te krijgen voor de schade.

Schorsen

Een auto die niet gebruikt wordt en niet op de openbare weg staat kan worden geschorst. Dan hoeft u niet meer te voldoen aan de APK-plicht, geen motorrijtuigenbelasting te betalen en geen WA-verzekering te hebben.

Schorsen wordt ook wel opschorten genoemd en kan geregeld worden via de website van de RDW en via het postkantoor. Het kost €71,50 voor het eerste jaar.