Vooruitbetaalde premie niet terug bij faillissement

Nieuws|Ineas-klanten die hun premie voor een jaar vooruit hebben betaald, krijgen dat geld bij een faillissement waarschijnlijk niet terug. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. De premie valt bij een faillissement in de boedel. Het hangt van de afwikkeling van de boedel af of klanten nog premie terugkrijgen. Vaak zijn er zo veel schuldeisers dat consumenten niet hoeven te rekenen op teruggave van vooruit betaalde premie. Hieronder nog 3 veelgestelde vragen rondom het dreigende faillissement van autoverzekeraar Ineas.

Ik heb een autoverzekering bij Ineas. Lopen mijn rechten door?

Ja, de rechten van polishouders lopen door omdat er geen faillissement is afgekondigd. Er is uitsluitend een noodregeling afgekondigd. Het is alleen de vraag wat dat recht waard is. Op dit moment betaalt Ineas geen schades meer uit, ook niet rechtstreeks aan de schadeherstellers. Niet omdat er geen geld meer is, maar als onderdeel van de noodregeling.

De bewindvoerders proberen de portefeuille van Ineas over te dragen aan een andere verzekeraar. Als dit lukt, worden de schade-uitkeringen weer hervat. Lukt het niet, dan wordt Ineas mogelijk failliet verklaard. De polishouders hebben vanaf dan geen rechten meer. Wel worden, voor zover mogelijk, uit de boedel eerst de openstaande schades afgewikkeld en komen daarna pas de overige schuldeisers aan de beurt.

Als je schade aan een ander hebt veroorzaakt dan volgt er wel altijd een uitkering. Het Waarborgfonds Motorverkeer staat hiervoor namelijk garant.

Kan ik per direct van mijn polis af?

Nee. Het feit dat een verzekeraar in de situatie van een noodregeling zit is geen reden om een polis per direct op te zeggen. Er is nog steeds een overeenkomst, de andere partij is immers (nog) niet failliet. In de praktijk betekent dit dat je aan de gewone voorwaarden voor opzegging moet voldoen. De premie voor de betreffende polis moet je ook gewoon doorbetalen. Als je dit niet doet, heb je grote kans dat je op de lijst van wanbetalers komt. Daarnaast ben je ook niet verzekerd als de premie niet wordt betaald.

Kijk wel of de frequentie van premiebetaling gewijzigd kan worden. Probeer over te stappen op maandbetaling. Gelukkig is het met ingang van 1 januari 2010 wel makkelijker geworden om te switchen van (auto)verzekering. Het eerste jaar zit je vast aan het contract, behalve als de auto wordt verkocht. Na het eerste jaar kan de verzekering dagelijks worden opgezegd, met een opzegtermijn van 1 maand.

Dus als de autoverzekering bij Ineas al minimaal een jaar loopt, kan deze per direct worden opgezegd. De verzekering is dan over één maand beëindigd.

Is een andere verzekeraar verplicht zaken over te nemen?

Nee. Schadeverzekeraars zijn niet verplicht om elkaars portefeuille over te nemen. De wetgever vond het niet nodig om voor schadeverzekeringen een opvangregeling in het leven te roepen, omdat consumenten geen opgebouwd vermogen verliezen bij een faillissement. Bovendien zijn faillissementen in de schadesector zeer uitzonderlijk. Daarnaast staat het Waarborgfonds Motorverkeer garant voor WA-schade in het verkeer.

Wel wordt in Europees verband nagedacht over uitbreiding van garantieregelingen in de verzekeringssector. Voor levensverzekeringen is overigens wel een opvangregeling.