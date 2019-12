Allianz introduceert verzekering voor elektrische auto's

Er is net als bij de 'normale' polis keuze uit WA, WA-Beperkt Casco of WA-Volledig Cascodekking. Deze verzekering omvat ook speciale pechhulpdekking. Als je tijdens een autorit bijvoorbeeld onverwacht met een lege accu zit, dan brengt een hulpverlener je naar je eindbestemming of dichtstbijzijnde laadpaal. Deze polis biedt ook een secundaire dekking voor schade aan de eigen laadpaal.

Voorbeeld

Allianz volgt hiermee het voorbeeld van Delta Lloyd, dat in 2009 als eerste met een aparte polis voor elektrische auto's kwam, Aon Online en de ANWB. Elektrische voertuigen vormen een groeiende markt. In april 2013 waren er 9000 elektrische auto's en de Nederlandse overheid heeft als doelstelling 200.000 voertuigen in 2020.

Bron: AMweb.nl