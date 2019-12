Automobilist duurder uit

Nieuws|Autobrandstoffen stegen vorig jaar 7,3% in prijs. Autoverzekeringen werden zo’n 3% duurder.

Op de prijsstijging van bus- en taxivervoer na (8,3%) zijn autobrandstoffen vorig jaar het meest in prijs gestegen. Oorzaken voor de stijging zijn een hogere olieprijs, de accijnsverhoging in 2012 en de btw-verhoging van 19 naar 21% in oktober vorig jaar. De prijs van autogas (LPG) steeg met maar liefst 19,4%.

Stijgende lijn

De prijs voor autogas steeg de afgelopen 3 jaar met 45%. Voor diesel moest de automobilist sinds 2009 ruim 40% meer neertellen, voor benzine 25%.

Autoverzekeringen duurder

Vervoersverzekeringen werden vorig jaar zo’n 1,9% duurder. Voor een autoverzekering moest een consument eind 2012 gemiddeld 3% meer neertellen dan het jaar ervoor. Het verzekeren van andere voertuigen werd juist goedkoper. In de top 5 van de grootste prijsdalingen van 2012 staan fiets-, motor- en scooterverzekeringen op nummer 3; deze werden 6,9% goedkoper.

Bron: CBS