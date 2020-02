Automobilist wil dubbele opbouw schadevrije jaren

Alleen degene op wiens naam de autoverzekering staat bouwt schadevrije jaren en dus premiekorting op. Een partner of kind dat regelmatig in de auto rijdt, krijgt niets.

De Consumentenbond vroeg eind november aan 4800 autoverzekerden wat zij van dit systeem vinden. Van de panelleden vindt 20% dat het moet blijven zoals het is. Maar liefst 80% vindt dat het systeem moet veranderen, over de manier waarop zijn de meningen verdeeld. De - nipt - grootste groep, 28%, vindt dat álle regelmatige bestuurders van een auto schadevrije jaren moeten opbouwen. Nog eens 26% wil dat dit alleen voor gezinsleden geldt die op één adres wonen. Ten slotte wil eveneens 26% dat naast de verzekeringsnemer alleen de partner schadevrije jaren opbouwt.

Voorwaarden zijn niet altijd duidelijk

Niet iedereen weet dat dit nu niet gebeurt. ‘Wij zijn notabene samen al 43 jaar verzekerd en dan kom ik hier via een enquête achter dat de no-claim niet voor mij geldt’, aldus een panellid.

De Consumentenbond pleit ervoor dat alle regelmatige bestuurders van een voertuig schadevrije jaren opbouwen. Verschillende verzekeraars zien hier alleen iets in bij een collectieve regeling, maar volgens het Verbond van Verzekeraars is dat niet mogelijk. In sommige gevallen kun je als partner of kind wel schadevrije jaren overnemen van de verzekeringsnemer.

Kamervragen dubbele opbouw

Eind 2019 stelde D66 over dit onderwerp Kamervragen aan minister Hoekstra van Financiën. Die had het beeld dat andere geregistreerde regelmatige bestuurders óók schadevrije jaren opbouwen, maar moest dat na vragen door de Consumentenbond bijstellen. Wij gaan nog met de minister over dit onderwerp in gesprek.

