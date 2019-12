Autoverzekeraars overvallen oudere automobilisten

Nieuws|Een derde van de autoverzekeraars verhoogt de premies voor ouderen onaangekondigd en bijna de helft van de verzekeraars weigert seniore nieuwe klanten op basis van hun leeftijd. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond in de Geldgids van december. Verzekeringsmaatschappijen communiceren hier niet of nauwelijks over en maken het zo voor 60-plussers heel moeilijk om in te schatten of overstappen de moeite waard is. De Consumentenbond vindt dit onaanvaardbaar en wil dat autoverzekeraars stoppen met leeftijdgebonden premieverhogingen voor ouderen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond, : 'Duurdere verzekeringen voor oudere automobilisten zijn onzin. Als ouderen al meer risico lopen, dan kunnen verzekeraars dat risico verrekenen in het bonus/malus systeem. Ga dan niet ook nog eens op basis van leeftijd aan de premies morrelen.' Het onderzoek laat zien dat de premies een ratjetoe zijn: bij sommige verzekeraars daalt de premie voor een 60-jarige eerst om daarna weer te stijgen, bij andere blijft de premie tot op hoge leeftijd gelijk en bij een andere loopt de premie na de 60e verjaardag gestaag op. Uitschieter is Avéro Achmea: als een 55-jarige daar een premie betaalt van 592,50 per jaar, loopt die op tot 1121,40 voor een 85-jarige, een premieopslag van 89%. Bij Polisdirect.nl zijn nieuwe verzekerden van 65 jaar en ouder niet eens welkom.

'Verrassing'

Uit het onderzoek blijkt ook dat de premieverhoging voor verzekerden als een 'verrassing' komt: polisvoorwaarden vermelden de leeftijdsgebonden premieverhogingen niet. Verzekerden vernemen de nieuwe kosten pas als het echt zo ver is: meestal via een brief bij het nieuwe polisblad. Wie wil weten hoe zijn premie er uit gaat zien, kan via de autoverzekeringenvergelijker van de Consumentenbond variëren met geboortejaren en zien hoe de premie eruitziet bij hogere leeftijden. De Geldgids van december bevat een vergelijking van de verzekeraars voor oudere consumenten.

Meldpunt

De Consumentenbond houdt graag een vinger aan de pols en vraagt ouderen hun ervaringen met premies voor autoverzekeringen te melden via het meldpunt Autoverzekeringen en leeftijd

