Autoverzekering vergelijken

Vergelijk autoverzekeringen op premie, voorwaarden en reviews van anderen. In een paar stappen bereken je simpel de kosten van je autoverzekering. Daarvoor vragen wij een aantal persoonlijke gegevens van je zoals je postcode, geboortedatum en e-mailadres.

Ook willen we een aantal zaken over je auto weten. Daarom vul je ook je kenteken, het aantal schadevrije jaren en het aantal kilometers dat je per jaar rijdt in.

Autoverzekering vergelijken bij Consumentenbond?

Bij de Consumentenbond vind je een goede en goedkope autoverzekering en kun je er meteen een afsluiten. Bij ons kun je ook aanvullende dekkingen meenemen als je autoverzekeringen vergelijkt. Denk aan een rechtsbijstandverzekering of een schadeverzekering voor inzittenden.

Alle bijkomende kosten zie je in de premie, dus je hebt geen verrassingen achteraf. Je kiest zelf in welke volgorde je de polissen wil vergelijken. Ga je voor de goedkoopste autoverzekering? Kies je voor de beste voorwaarden? Of ga je af op de reviews van andere verzekerden? Het kan allemaal. Vaak kun je de autoverzekering rechtstreeks afsluiten.

