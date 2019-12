Autoverzekeringen vergelijking uitgebreid

Nieuws|De module om autoverzekeringen te vergelijken is verbeterd. Behalve op premie is het voortaan ook mogelijk om de autoverzekering op testoordeel te vergelijken.

Waar mogelijk hebben we ook de klanttevredenheid over de ingediende schadeclaims vermeld. Tot slot is ook de detailinformatie over de polisvoorwaarden fors uitgebreid. Vanwege de enorme premieverschillen loont het de moeite om regelmatig de premie van je autoverzekering tegen het licht te houden.

