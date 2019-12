Autoverzekeringen voor 17-jarigen

Autoverzekering vanaf je 17e

Bij deze verzekeraars kun je je vanaf je 17e verzekeren:

ABN AMRO

ANWB

Bruns ten Brink (VPP)

De Goudse

KNAC

Nationale-Nederlanden (ZPP)

Reaal

Unigarant

United Insurance (Autopakket)

Univé (AutoSelect en Autoverzekering)

ZLM (verzekeraar voor Brabant en Zeeland)

Check via de Autoverzekeringvergelijker met welke polis jij het meest voordelig uit bent. Let daarbij ook goed op een eventueel aanvullend eigen risico (voor jongeren of standaard bedrag) en andere voorwaarden.

Tijdelijke regeling

Er geldt nu een tijdelijke regeling met begeleid rijden, 2toDrive, die in 2011 van kracht ging. Met 2toDrive kun je vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen en vanaf 17 jaar het rijbewijs halen. Een auto op je eigen naam zetten, is pas mogelijk vanaf 18 jaar. Inmiddels zijn ruim 170.000 17-jarigen geslaagd voor rijbewijs B.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) evalueerde de regeling. Hieruit blijkt dat de deelnemende jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen, alvast veel rijervaring opdoen en op een veilige manier leren rijden voordat ze alleen de weg opgaan.

Definitieve regeling

Op basis van de positieve ervaringen is door de overheid besloten de tijdelijke regeling definitief te maken. De onderliggende wetgeving wordt nu verder uitgewerkt. Nederland sluit daarmee aan op landen als Duitsland, Frankrijk en Zweden, waar jonge automobilisten ook onder begeleiding de weg op mogen.

Bronnen: Rijksoverheid, MoneyView.