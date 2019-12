Daling aantal autoschades

Nieuws|Zijn we met zijn allen voorzichtiger gaan rijden? Volgens gegevens van het autoschadecalculatiesysteem Audatex is het aantal autoschades in het eerste kwartaal van 2012 met 3 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat komt neer op ruim €10 miljoen minder schade. Het verschil met het eerste kwartaal 2010 is zelfs nog groter, bijna 15 procent.